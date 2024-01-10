Павловский Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павловский Ян
Мать ребёнка: Павловская Маня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павловский Чеслав
Мать ребёнка: Павловская Маня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павловский Гена
Мать ребёнка: Павловская Маня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кубасова Алина
Мать ребёнка: Павловская Маня
Смерть
Неизвестно