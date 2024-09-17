Мартынова Сусанна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Сусанна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Терентий Алексеевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мартынов Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Мартынов Терентий Алексеевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Мартынов Геннадий Терентьевич

Отец ребёнка: Мартынов Терентий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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