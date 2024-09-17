Мартынова Сусанна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мартынов Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Мартынов Терентий Алексеевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Мартынов Геннадий Терентьевич
Отец ребёнка: Мартынов Терентий Алексеевич
Смерть
Неизвестно