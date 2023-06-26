Саутина (Горшкова) Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Горшков Павел
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Саутин Гаврил Семёнович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Саутин Гаврил Семёнович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Саутин Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Саутин Гаврил Семёнович
Прибавил себе год, чтобы попасть в ряды Красной армии, везде фигурирует 1919 г., поэтому на разных сайтах вводить этот год для поиска, например сайт Память народа
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Лидия Гавриловна
Отец ребёнка: Саутин Гаврил Семёнович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Саутин Гаврил Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957