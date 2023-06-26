Саутина (Горшкова) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саутина (Горшкова) Елизавета Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Горшков Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Саутин Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1911

Сын: Саутин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Саутин Гаврил Семёнович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Саутин Гаврил Семёнович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Саутин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Саутин Гаврил Семёнович

Прибавил себе год, чтобы попасть в ряды Красной армии, везде фигурирует 1919 г., поэтому на разных сайтах вводить этот год для поиска, например сайт Память народа
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Лидия Гавриловна

Отец ребёнка: Саутин Гаврил Семёнович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Саутин Гаврил Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саутин Гаврил Семёнович

Смерть
1957
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