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Розов Арсений Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Розов Иоанн Алексеев

Мать: Афанасия Андреева Розова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розова Анна Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Дехтева Ярославского уезда.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Розов Алексей Арсеньев

Мать ребёнка: Розова Анна Николаева

Рождение ребёнка
06.04.1846

Дочь: Всехсвятская (Розова) Александра Арсеньева

Мать ребёнка: Розова Анна Николаева

Рождение ребёнка
10.05.1850

Сын: Розов Иван Арсеньевич

Мать ребёнка: Розова Анна Николаева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Розов Петр Арсеньевич

Мать ребёнка: Розова Анна Николаева

Смерть
Неизвестно

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