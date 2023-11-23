Розов Арсений Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Розов Иоанн Алексеев
Мать: Афанасия Андреева Розова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розова Анна Николаева
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Дехтева Ярославского уезда.
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Розова Анна Николаева
Рождение ребёнка
06.04.1846
Дочь: Всехсвятская (Розова) Александра Арсеньева
Мать ребёнка: Розова Анна Николаева
Рождение ребёнка
10.05.1850
Мать ребёнка: Розова Анна Николаева
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Розова Анна Николаева
Смерть
Неизвестно