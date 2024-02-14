Хамитов Фаттахетдин
Место рожденияд. Алькеево,Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1865
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Хисамиев Хамит
Мать: 1Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаттахов Садретдин
Мать ребёнка: Бибикамал
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Фаттахова) Зинникамал
Мать ребёнка: Бибикамал
Рождение ребёнка
1902
Сын: Фаттахов Загретдин
Мать ребёнка: Бибикамал
Рождение ребёнка
?.12.1911
Сын: Фаттахов Фахретдин
Мать ребёнка: Бибикамал
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Харисова (Фаттахова) Нурлыбанат
Мать ребёнка: Бибикамал
Смерть
1957