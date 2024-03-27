Зайцева (Новикова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Новикова) Татьяна Петровна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

01.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1953

Отец: Рябчук Петр Максимович

Мать: Раиса Дмитриевна

Россия
Рождение ребёнка
19.06.1973

Сын: Новиков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Горшков Николай

Рождение ребёнка
04.10.1975

Сын: Зайцев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Зайцев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
03.02.1977

Сын: Зайцев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Зайцев Василий Васильевич

Поселок Вая, Красновишерского района, Пермской области
Развод
Неизвестно

Муж: Горшков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Николай

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