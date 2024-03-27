Зайцева (Новикова) Татьяна Петровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.05.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1953
Отец: Рябчук Петр Максимович
Мать: Раиса Дмитриевна
Россия
Рождение ребёнка
19.06.1973
Сын: Новиков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Горшков Николай
Рождение ребёнка
04.10.1975
Отец ребёнка: Зайцев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1977
Сын: Зайцев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Зайцев Василий Васильевич
Поселок Вая, Красновишерского района, Пермской области
Развод
Неизвестно
Муж: Горшков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшков Николай