Четверикова Федосья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверикова Федосья Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Четвериков Спиридон Григорьевич

Мать: Четверикова Марфа Аникеевна

Восприемник
06.08.1846 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Мария Утинского прихода Кленовской волости починка Чумаковского из русских Артемий Моисеев Четвериков и законная жена его Христина Матфеева, оба православные Восприемница: того же прихода, волости и... Показать все
Смерть
Неизвестно

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