Четверикова Федосья Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Восприемник
06.08.1846 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Мария Утинского прихода Кленовской волости починка Чумаковского из русских Артемий Моисеев Четвериков и законная жена его Христина Матфеева, оба православные Восприемница: того же прихода, волости и... Показать все
Смерть
Неизвестно