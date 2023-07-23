Малинен Эльза-Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинен Эльза-Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаверинен Агнетта Самойловна

Отец ребёнка: Тикка Самуил Самойлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаверинен Мария Самойловна

Отец ребёнка: Тикка Самуил Самойлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тикка Петр Самойлович

Отец ребёнка: Тикка Самуил Самойлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тикка Екатерина Самойловна

Отец ребёнка: Тикка Самуил Самойлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тикка Матвей Самойлович

Отец ребёнка: Тикка Самуил Самойлович

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