Малинен Эльза-Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаверинен Агнетта Самойловна
Отец ребёнка: Тикка Самуил Самойлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаверинен Мария Самойловна
Отец ребёнка: Тикка Самуил Самойлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тикка Самуил Самойлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тикка Екатерина Самойловна
Отец ребёнка: Тикка Самуил Самойлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тикка Самуил Самойлович