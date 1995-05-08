Артемьев Геннадий
Место рождения
Дата рождения11.12.1950
Дата смерти08.05.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.05.1995
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: сердечная недостаточность