Артемьев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьев Геннадий

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Место рождения

Промышленная, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

11.12.1950

Дата смерти

08.05.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Промышленная, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.05.1995
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: сердечная недостаточность
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