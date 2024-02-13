Голикова Антонина Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1993
Сын: Смирнов Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Смирнов Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
19.03.1996
Дочь: Смирнова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Смирнов Юрий Владимирович