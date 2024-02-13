Голикова Антонина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голикова Антонина Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
05.03.1993

Сын: Смирнов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Смирнов Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
19.03.1996

Дочь: Смирнова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Смирнов Юрий Владимирович

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