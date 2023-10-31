Зобнин Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобнин Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1975

Отец: Зобнин Александр Габриэлович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.08.2001

Жена: Зобнина Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
02.10.2002

Сын: Зобнин Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Зобнина Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
08.02.2008

Дочь: Зобнина Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Зобнина Светлана Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зобнина Светлана Викторовна

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