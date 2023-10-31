Зобнин Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1975
Отец: Зобнин Александр Габриэлович
Бракосочетание
12.08.2001
Рождение ребёнка
02.10.2002
Мать ребёнка: Зобнина Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
08.02.2008
Дочь: Зобнина Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Зобнина Светлана Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно