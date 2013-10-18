Челышев Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челышев Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1957

Дата смерти

18.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челышев Роман Владимирович

Мать ребёнка: Челышева Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челышева Людмила Владимировна

Смерть
18.10.2013

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