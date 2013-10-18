Челышев Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1957
Дата смерти18.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челышев Роман Владимирович
Мать ребёнка: Челышева Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челышева Людмила Владимировна
Смерть
18.10.2013