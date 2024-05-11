Плещаев Иван Феодоров
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти22.08.1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Плещаев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Плещаев Евфрем / Ефрем Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.08.1886
Погребение 24.08.1886г 65лет, от старости, на приходском кладбище