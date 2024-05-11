Плещаев Иван Феодоров 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плещаев Иван Феодоров

Место рождения

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

22.08.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Плещаев Федор

Мать: не указана

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плещаев Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Плещаев Евфрем / Ефрем Иванов

Мать ребёнка: не указана

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Плещаев Георгий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
22.08.1886
Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Погребение 24.08.1886г 65лет, от старости, на приходском кладбище

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