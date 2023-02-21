Буханцова Устинья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буханцова Устинья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1863

Дата смерти

03.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1879

Муж: Буханцов Михаил Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.05.1883

Сын: Буханцов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Буханцов Михаил Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.09.1884

Дочь: Евфросинья Михайловна

Отец ребёнка: Буханцов Михаил Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Около 1884
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.10.1887

Сын: Буханцов Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Буханцов Михаил Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1891

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Буханцов Михаил Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1894

Сын: Буханцев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Буханцов Михаил Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1897

Сын: Буханцов Поликарп Михайлович

Отец ребёнка: Буханцов Михаил Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1899

Дочь: Улита Михайловна

Отец ребёнка: Буханцов Михаил Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.01.1903

Сын: Буханцов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Буханцов Михаил Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
03.03.1906
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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