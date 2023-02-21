Буханцова Устинья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1863
Дата смерти03.03.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1879
Рождение ребёнка
28.05.1883
Отец ребёнка: Буханцов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
25.09.1884
Дочь: Евфросинья Михайловна
Отец ребёнка: Буханцов Михаил Семенович
Место жительства
Около 1884
Рождение ребёнка
10.10.1887
Сын: Буханцов Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Буханцов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
15.01.1891
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Буханцов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
01.04.1894
Отец ребёнка: Буханцов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
22.02.1897
Сын: Буханцов Поликарп Михайлович
Отец ребёнка: Буханцов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
01.08.1899
Дочь: Улита Михайловна
Отец ребёнка: Буханцов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
30.01.1903
Сын: Буханцов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Буханцов Михаил Семенович
Смерть
03.03.1906