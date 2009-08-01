Герасимова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1922

Дата смерти

01.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Герасимов Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Герасимов Александр Герасимович

Рождение ребёнка
22.09.1961

Дочь: Трофимова Елена Александровна

Отец ребёнка: Герасимов Александр Герасимович

Смерть
01.08.2009
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