Герасимова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1922
Дата смерти01.08.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Герасимов Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Герасимов Александр Герасимович
Рождение ребёнка
22.09.1961
Дочь: Трофимова Елена Александровна
Отец ребёнка: Герасимов Александр Герасимович
Смерть
01.08.2009