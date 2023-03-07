Уваров Сергей Семёнович
Место рождения
Дата рождения05.09.1786
Дата смерти16.09.1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1786
Место жительства
С 1801
г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1809
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1811 по 1812
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.09.1855
Место жительства
По 1855