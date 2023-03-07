Уваров Сергей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уваров Сергей Семёнович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.09.1786

Дата смерти

16.09.1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1786
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1801
г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1809
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1811 по 1812
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.09.1855
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1855
Москва, город федерального значения Москва
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