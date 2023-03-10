Долинина Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолинина Тамара

Долинина Тамара

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1947

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1972

Дочь: Долиниа Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Долинин Анатолий ВАсильевич

Рождение ребёнка
08.03.1975

Дочь: Долинина Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Долинин Анатолий ВАсильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долинин Анатолий ВАсильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close