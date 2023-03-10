Долинина Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1972
Дочь: Долиниа Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Долинин Анатолий ВАсильевич
Рождение ребёнка
08.03.1975
Дочь: Долинина Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Долинин Анатолий ВАсильевич
Бракосочетание
Неизвестно