Ильина (Ильина) Елена Власовна
Место рожденияпос. Гуссенбах (пос. Первомайское), АССР немцев Поволжья
Дата рождения27.04.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1922
Отец: Ильин Влас
Мать: Ильина Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакаенко Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Бакаенко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ильина) Валентина Николавна
Отец ребёнка: Ильин Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
29.09.1954
Дочь: Дьякова (Бакаенко) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Бакаенко Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно