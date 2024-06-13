Ильина (Ильина) Елена Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльина (Ильина) Елена Власовна

Ильина (Ильина) Елена Власовна

avatar

Место рождения

пос. Гуссенбах (пос. Первомайское), АССР немцев Поволжья

Дата рождения

27.04.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1922

Отец: Ильин Влас

Мать: Ильина Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакаенко Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Бакаенко Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ильина) Валентина Николавна

Отец ребёнка: Ильин Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
29.09.1954

Дочь: Дьякова (Бакаенко) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Бакаенко Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.