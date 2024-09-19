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Пономарев Лука Фролович

Место рождения

Первунова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Пономарев Фрол Степанович

Мать: не указана

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Агафья Борисовна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Пономарев Яков Лукич

Мать ребёнка: Пономарева Агафья Борисовна

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Пономарев Агафон Лукич

Мать ребёнка: Пономарева Агафья Борисовна

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1809

Дочь: Пономарева Евдокия Лукинична

Мать ребёнка: Пономарева Агафья Борисовна

Первунова, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-3-763,1809г.)
Смерть
Неизвестно

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