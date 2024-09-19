Пономарев Лука Фролович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Пономарев Фрол Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Сын: Пономарев Яков Лукич
Мать ребёнка: Пономарева Агафья Борисовна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Пономарева Агафья Борисовна
Рождение ребёнка
01.03.1809
Дочь: Пономарева Евдокия Лукинична
Мать ребёнка: Пономарева Агафья Борисовна
(ГАСО 6-3-763,1809г.)
Смерть
Неизвестно