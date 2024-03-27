Хакимуллина (Бахтигарева) Наиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимуллина (Бахтигарева) Наиля

Место рождения

Дер. НИЖНИЕ СУКСЫ, Тукаевского Р На

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Бахтигареева Нуризан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимуллин Галимулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимуллин Галимулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хакимуллин Галимулла

Рождение ребёнка
20.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимуллин Галимулла

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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