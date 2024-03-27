Хакимуллина (Бахтигарева) Наиля
Место рожденияДер. НИЖНИЕ СУКСЫ, Тукаевского Р На
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Бахтигареева Нуризан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хакимуллин Галимулла
Рождение ребёнка
20.05.1952
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость