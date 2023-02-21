Ведмедь Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведмедь Мария Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1903

Сын: Ведмедь Дмитрий Кононович

Отец ребёнка: Ведмедь Конон Иванович

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведмедь Конон Иванович

Смерть
Неизвестно
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