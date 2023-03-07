Кузнецова (Ткаченко) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Ткаченко) Ольга Ивановна

Кузнецова (Ткаченко) Ольга Ивановна

avatar

Место рождения

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

13.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1965

Отец: Ткаченко Иван Никитович

Мать: Ткаченко Юлия Васильевна

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Дмитрий Игоревич

Отец ребёнка: Кузнецов Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёна Игоревна

Отец ребёнка: Кузнецов Игорь Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Игорь Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close