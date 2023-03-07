Кузнецова (Ткаченко) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.09.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1965
Отец: Ткаченко Иван Никитович
Мать: Ткаченко Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Дмитрий Игоревич
Отец ребёнка: Кузнецов Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёна Игоревна
Отец ребёнка: Кузнецов Игорь Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно