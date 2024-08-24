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Васильев Яков Ермолаев

Место рождения

Горка, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: Васильев Ермолай

Мать: не указана

Горка, Сямженский район, Северный край
на 05.02.1834 г. 27 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#746
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Степанида

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Васильева Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Горка, Сямженский район, Северный край
на 02.1834 г. 4 года https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#746
Смерть
Неизвестно

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