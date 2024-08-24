Васильев Яков Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: Васильев Ермолай
Мать: не указана
на 05.02.1834 г. 27 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#746
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Степанида
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Васильева Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: не указана
на 02.1834 г. 4 года https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#746
Смерть
Неизвестно