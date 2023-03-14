Щекотов Аврам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекотов Аврам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Щекотов Семен Аврамов

Мать ребёнка: не указана

д.Большая Мирянга (Лежнино)
Рождение ребёнка
Между 1736 и 1750

Сын: Щекотов Михаил Аврамов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекотов Ермолай Аврамов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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