Щекотов Аврам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Мать ребёнка: не указана
д.Большая Мирянга (Лежнино)
Рождение ребёнка
Между 1736 и 1750
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно