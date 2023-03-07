Покрышкина (Злобина?) Елизавета (Васса) Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиМежду 1799 и 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Рождение ребёнка
Около 1752
Рождение ребёнка
Около 1756
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Елена Ефремова
Отец ребёнка: Покрышкин Ефрем Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Покрышкин Ефрем Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Покрышкин Ефрем Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Ульяна (Улита) Ефремова
Отец ребёнка: Покрышкин Ефрем Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Покрышкин Иван (мл) Ефремов
Отец ребёнка: Покрышкин Ефрем Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Бухарцова Марья Ефремова
Отец ребёнка: Покрышкин Ефрем Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1799 и 1802