Покрышкина (Злобина?) Елизавета (Васса) Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкина (Злобина?) Елизавета (Васса) Федорова

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Место рождения

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Между 1799 и 1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Евдокия Ефремова

Отец ребёнка: Покрышкин Ефрем Моисеев

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Евдокия Ефремова

Отец ребёнка: Покрышкин Ефрем Моисеев

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Евдокия Ефремова

Отец ребёнка: Покрышкин Ефрем Моисеев

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Елена Ефремова

Отец ребёнка: Покрышкин Ефрем Моисеев

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Покрышкин Иван Ефремов

Отец ребёнка: Покрышкин Ефрем Моисеев

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Покрышкин Захар Ефремов

Отец ребёнка: Покрышкин Ефрем Моисеев

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Ульяна (Улита) Ефремова

Отец ребёнка: Покрышкин Ефрем Моисеев

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Покрышкин Иван (мл) Ефремов

Отец ребёнка: Покрышкин Ефрем Моисеев

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Бухарцова Марья Ефремова

Отец ребёнка: Покрышкин Ефрем Моисеев

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Ефрем Моисеев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1799 и 1802
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