Баранова Екатерина Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1927
Дата смерти01.04.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1927
Отец: Баранов Аким (Иоаким) Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.1953
Дочь: Роганова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Роганов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
29.04.1958
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.04.1998