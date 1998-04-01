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Баранова Екатерина Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1927

Дата смерти

01.04.1998

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1927

Отец: Баранов Аким (Иоаким) Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.07.1953

Дочь: Роганова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Роганов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
29.04.1958

Сын: Роганов Сергей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.04.1998
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