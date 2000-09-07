Сиротенко Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1913
Дата смерти07.09.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиротенко Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Сиротенко Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1938
Сын: Сиротенко Станислав Петрович
Отец ребёнка: Сиротенко Петр Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1948
Сын: Сиротенко Александр Федорович
Отец ребёнка: Сиротенко Федор Васильевич
Смерть
07.09.2000