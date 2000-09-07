Сиротенко Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротенко Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1913

Дата смерти

07.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиротенко Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиротенко Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Сиротенко Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиротенко Петр Васильевич

Рождение ребёнка
03.08.1938

Сын: Сиротенко Станислав Петрович

Отец ребёнка: Сиротенко Петр Васильевич

Рождение ребёнка
15.10.1948

Сын: Сиротенко Александр Федорович

Отец ребёнка: Сиротенко Федор Васильевич

Смерть
07.09.2000

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