Ефимия Семенова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Семенова (Вна)

Место рождения

Меженино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Меженино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Анна Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Михаил Андреев (Ич)

Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Никита Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Михаил Андреев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Андрей Михайлов (Ич)

Отец ребёнка: Михаил Андреев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Анна Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Михаил Андреев (Ич)

Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Андреев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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