Ефимия Семенова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Анна Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Михаил Андреев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Никита Михайлов (Ич)
Отец ребёнка: Михаил Андреев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Андрей Михайлов (Ич)
Отец ребёнка: Михаил Андреев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Анна Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Михаил Андреев (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Андреев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно