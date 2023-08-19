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Рукавишников Константин Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1970

Отец: Рукавишников Вячеслав Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рукавишникова Диана Константиновна

Мать ребёнка: Рукавишникова Маргарита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилл Константинович

Мать ребёнка: Рукавишникова Маргарита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукавишникова Маргарита

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