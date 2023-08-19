Рукавишников Константин Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1970
Отец: Рукавишников Вячеслав Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рукавишникова Диана Константиновна
Мать ребёнка: Рукавишникова Маргарита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рукавишникова Маргарита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рукавишникова Маргарита