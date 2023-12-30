Запека анна отца не знает
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Запека ефимий терентьевич
Отец ребёнка: Запека терентий никифорович
Рождение ребёнка
18.02.1865
Дочь: Запека агафья тереньтьевна
Отец ребёнка: Запека терентий никифорович
Смерть
Неизвестно