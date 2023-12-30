Запека анна отца не знает — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запека анна отца не знает

Место рождения

Бортники, Вінницька область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бортники, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запека терентий никифорович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Запека ефимий терентьевич

Отец ребёнка: Запека терентий никифорович

Бортники, Вінницька область
Рождение ребёнка
18.02.1865

Дочь: Запека агафья тереньтьевна

Отец ребёнка: Запека терентий никифорович

Бортники, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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