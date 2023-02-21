Хаустова (Хахель) Ефросинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиОколо 1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1939
Дочь: Руденко Эльвира Михайловна
Отец ребёнка: Хаустов Михаил Алексеевич
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Ранее город рождения назывался Сталинград
Смерть
Около 1962
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)