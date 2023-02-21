Хаустова (Хахель) Ефросинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаустова (Хахель) Ефросинья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Около 1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1939

Дочь: Руденко Эльвира Михайловна

Отец ребёнка: Хаустов Михаил Алексеевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Ранее город рождения назывался Сталинград
Смерть
Около 1962
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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