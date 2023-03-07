Рыжов (Муруженков) Ермолай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжов (Муруженков) Ермолай Яковлевич

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Место рождения

Никольское, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Муруженков Яков Ивлеев

Мать: не указана

Никольское, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Кондрашкина Марфа Ермолаевна

Мать ребёнка: Рыжова Евдокия / Авдотья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Евдокия / Авдотья Тимофеевна

Смерть
После 1910
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
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