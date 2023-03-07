Рыжов (Муруженков) Ермолай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Муруженков Яков Ивлеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Кондрашкина Марфа Ермолаевна
Мать ребёнка: Рыжова Евдокия / Авдотья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1910
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край