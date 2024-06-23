Колочкова Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти04.01.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колочков Степан Андреевич
Отец ребёнка: Колочков Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колочков Андрей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Колочков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Колочков Андрей Федорович
Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.01.1908