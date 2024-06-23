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Колочкова Мария Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

04.01.1908

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колочков Степан Андреевич

Отец ребёнка: Колочков Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колочков Павел Андреевич

Отец ребёнка: Колочков Андрей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колочков Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Колочков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Колочков Андрей Федорович

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.01.1908

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