Эйдельман Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эйдельман (Вассерман) Мария
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Рубинштейн (Эйдельман) Лариса Леонидовна
Мать ребёнка: Эйдельман (Вассерман) Мария
Смерть
Неизвестно