Короленко Владимир Галактионович
Место рожденияЖитомир, Украина
Дата рождения27.07.1853
Дата смерти25.12.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Житомир, Украина
Место жительства
С 1871 по 1874
Место жительства
По 1871
Ровно, Украина
Место жительства
С 1874 по 1876
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1876 по 1877
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Место жительства
С 1877 по 1879
Место жительства
С 1879 по 1880
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Место жительства
С 1880 по 1881
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1880 по 1880
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1880 по 1880
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место жительства
С 1881 по 1885
Амга, Амгинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
С 1885 по 1890
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1895 по 1900
Место жительства
С 1900 по 1921
Полтава, Украина
Смерть
25.12.1921
Полтава, Украина