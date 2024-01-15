Вересова Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вересова Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Полынина Градислава Александровна

Отец ребёнка: Вересов Александр Дмитриевич

д. Кощеево, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
15.11.1892

Сын: Вересов Николай Александрович

Отец ребёнка: Вересов Александр Дмитриевич

Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Рождение ребёнка
16.04.1895

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Вересов Александр Дмитриевич

Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Рождение ребёнка
11.07.1904

Сын: Вересов Иван Александрович

Отец ребёнка: Вересов Александр Дмитриевич

Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Рождение ребёнка
11.07.1904

Сын: Вересов Иван Александрович

Отец ребёнка: Вересов Александр Дмитриевич

Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
Смерть
Неизвестно
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
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