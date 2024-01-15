Вересова Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Полынина Градислава Александровна
Отец ребёнка: Вересов Александр Дмитриевич
д. Кощеево, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
15.11.1892
Сын: Вересов Николай Александрович
Отец ребёнка: Вересов Александр Дмитриевич
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Рождение ребёнка
16.04.1895
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Вересов Александр Дмитриевич
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Рождение ребёнка
11.07.1904
Сын: Вересов Иван Александрович
Отец ребёнка: Вересов Александр Дмитриевич
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Рождение ребёнка
11.07.1904
Сын: Вересов Иван Александрович
Отец ребёнка: Вересов Александр Дмитриевич
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
Смерть
Неизвестно
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево