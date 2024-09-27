Лифанов Семен Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти05.06.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Аким Емельянович
Мать: Пелагея Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Леонтьево, Сандыревская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Лифанова) Елена Семёновна
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Смерть
05.06.1905