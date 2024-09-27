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Лифанов Семен Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

05.06.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Аким Емельянович

Мать: Пелагея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Леонтьево, Сандыревская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Лифанова) Елена Семёновна

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Смерть
05.06.1905

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