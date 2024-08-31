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Неволин Никита Дмитриевич

Место рождения

Семенково, Угличский район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1821 г.р.

Жена

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: Неволина Фекла Федоровна

Семенково, Угличский район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО. Фонд № 642. Оп.3. Д. 1154 Л.208 Переписные листы населения и хозяйств Василевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неволина Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Сын: Неволин Николай Никитич

Мать ребёнка: Неволина Александра Андреевна

Семенково, Угличский район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО. Фонд № 642. Оп.3. Д. 1154 Л.208 Переписные листы населения и хозяйств Василевской волости
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.

Дочь: Неволина Мария Никитична

Мать ребёнка: Неволина Александра Андреевна

Семенково, Угличский район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО. Фонд № 642. Оп.3. Д. 1154 Л.208 Переписные листы населения и хозяйств Василевской волости
Смерть
Неизвестно

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