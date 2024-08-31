Неволин Никита Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: Неволина Фекла Федоровна
ГКУ ЯО ГАЯО. Фонд № 642. Оп.3. Д. 1154 Л.208 Переписные листы населения и хозяйств Василевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Мать ребёнка: Неволина Александра Андреевна
ГКУ ЯО ГАЯО. Фонд № 642. Оп.3. Д. 1154 Л.208 Переписные листы населения и хозяйств Василевской волости
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.
Дочь: Неволина Мария Никитична
Мать ребёнка: Неволина Александра Андреевна
ГКУ ЯО ГАЯО. Фонд № 642. Оп.3. Д. 1154 Л.208 Переписные листы населения и хозяйств Василевской волости
Смерть
Неизвестно