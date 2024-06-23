Подковырина (Никитина) Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подковырин Иван
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подковырин Александр Иванович
Отец ребёнка: Подковырин Иван
Рождение ребёнка
04.10.?
Дочь: Уткина (Подковырина) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Подковырин Иван
Смерть
Неизвестно