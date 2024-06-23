Подковырина (Никитина) Клавдия Николаевна 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подковырина (Никитина) Клавдия Николаевна

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Место рождения

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Никитин Николай Дмитриевич/Константинович

Мать: Никитина Прасковья Дмитриевна/Константиновна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подковырин Иван

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подковырин Александр Иванович

Отец ребёнка: Подковырин Иван

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.10.?

Дочь: Уткина (Подковырина) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Подковырин Иван

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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