Салтыков Матвей Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец: Салтыков Михаил Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Останина Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Малыгина Пелагия Матвеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Салтыков Мартемьян Матвеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Марфа Матвеева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763