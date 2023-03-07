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Салтыков Матвей Михайлов

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Место рождения

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Салтыков Михаил Иванов

Мать: не указана

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Останина Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: не указана

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Салтыков Софрон Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Малыгина Пелагия Матвеева

Мать ребёнка: не указана

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Салтыков Мартемьян Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Марфа Матвеева

Мать ребёнка: не указана

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
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