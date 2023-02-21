Юхнова (Колесникова) Анастасия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1983
Бракосочетание
22.01.2016
Рождение ребёнка
22.07.2016
Сын: Юхнов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Юхнов Владимир Евгеньевич
Рождение ребёнка
20.11.2019
Дочь: Юхнова Дарина Владимировна
Отец ребёнка: Юхнов Владимир Евгеньевич
Рождение ребёнка
16.08.2021
Отец ребёнка: Юхнов Владимир Евгеньевич