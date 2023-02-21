Юхнова (Колесникова) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юхнова (Колесникова) Анастасия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1983

Отец: Колесников Владимир Георгиевич

Мать: Колесникова Татьяна Олеговна

Бракосочетание
22.01.2016

Муж: Юхнов Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
22.07.2016

Сын: Юхнов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Юхнов Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
20.11.2019

Дочь: Юхнова Дарина Владимировна

Отец ребёнка: Юхнов Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
16.08.2021

Сын: Юхнов Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Юхнов Владимир Евгеньевич

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