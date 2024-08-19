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Кучеров Александр Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Радищево, Ульяновск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучерова Светлана Константиновна

Рождение ребёнка
22.08.1998

Дочь: Любавина Юлия Александровна

Мать ребёнка: Кучерова Светлана Константиновна

Рождение ребёнка
31.12.2003

Сын: Кучеров Евгений Александрович

Мать ребёнка: Кучерова Светлана Константиновна

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