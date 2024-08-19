Кучеров Александр Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Радищево, Ульяновск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1998
Дочь: Любавина Юлия Александровна
Мать ребёнка: Кучерова Светлана Константиновна
Рождение ребёнка
31.12.2003
Сын: Кучеров Евгений Александрович
Мать ребёнка: Кучерова Светлана Константиновна