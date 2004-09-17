(Бабич) Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти17.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
22.02.1957
Дочь: Новицкая (Полякова) Наталья Иннокентьевна
Отец ребёнка: Поляков Иннокентий Федорович
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.03.1961
Сын: Поляков Валерий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Поляков Иннокентий Федорович
Смерть
17.09.2004