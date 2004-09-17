(Бабич) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабич) Вера Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

17.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Бабич Григорий Григорьевич

Мать: (Горбушина) Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.02.1957

Дочь: Новицкая (Полякова) Наталья Иннокентьевна

Отец ребёнка: Поляков Иннокентий Федорович

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.03.1961

Сын: Поляков Валерий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Поляков Иннокентий Федорович

Смерть
17.09.2004

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