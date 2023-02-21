Сипягин Дмитрий Сергеевич
Место рожденияг. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Дата рождения20.03.1853
Дата смерти15.04.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1853
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1876
Место жительства
С 1884
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.04.1902
Место жительства
По 1902