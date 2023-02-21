Сипягин Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сипягин Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии

Дата рождения

20.03.1853

Дата смерти

15.04.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1853
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1876
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1884
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.04.1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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