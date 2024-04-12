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(Золото) Надежда Георгиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.09.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1913

Отец: Золото Георгий Кирьяновия

Мать: Золото Кириакия Михайловна

Николаевская Церковь,м/к-1913г.лист-102,зап.-71,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр- 103
Крещение
30.09.1913
ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-103,м/к-1913г.лист-102,зап.-71 | Godparents:Новокаракубские поселяне ; Василий Михайлович Сарбаш и Мария Яковлевна Сарбаш.
Смерть
Неизвестно
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