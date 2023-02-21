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Талдыкина Матрена
Талдыкина Матрена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1877
Дата смерти
13.06.1878
Пол
Женский
Отец
Хх ХХ
Мать
Талдыкина Татьяна Никитична
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Хх ХХ
Мать:
Талдыкина Татьяна Никитична
Смерть
13.06.1878
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