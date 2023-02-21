Талдыкина Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

13.06.1878

Пол

Женский

Отец

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Хх ХХ

Мать: Талдыкина Татьяна Никитична

Смерть
13.06.1878
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