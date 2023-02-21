Емельянов Филипп Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Филипп Емельянов

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Место рождения

Курская губ.с. Верхнечуфичево

Дата рождения

1738

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Емельянов Емельян Петров

Мать: Пелагея Логвинова

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
1771

Сын: Емельянов Иван Филиппов

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Смерть
1810
Курская губ.с. Верхнечуфичево
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