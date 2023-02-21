Емельянов Филипп Емельянов
Место рожденияКурская губ.с. Верхнечуфичево
Дата рождения1738
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Емельянов Емельян Петров
Мать: Пелагея Логвинова
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Курская губ.с. Верхнечуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Смерть
1810
Курская губ.с. Верхнечуфичево