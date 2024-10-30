Симина Бэлла (Хося Бейля) Соломоновна (Залмановна) 18.?.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Симина Бэлла (Хося Бейля) Соломоновна (Залмановна)

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

18.?.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симин Борис (Бэрко, Бер) Лейбович (Ельевич, Елаевич)

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Умнова (Симина) Фаня Борисовна

Отец ребёнка: Симин Борис (Бэрко, Бер) Лейбович (Ельевич, Елаевич)

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
14.12.1919

Дочь: Симина Сарра Борисовна

Отец ребёнка: Симин Борис (Бэрко, Бер) Лейбович (Ельевич, Елаевич)

Гомель, Гомельская область
Смерть
Неизвестно

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