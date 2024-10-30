Симина Бэлла (Хося Бейля) Соломоновна (Залмановна)
Место рождения
Дата рождения18.?.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Умнова (Симина) Фаня Борисовна
Отец ребёнка: Симин Борис (Бэрко, Бер) Лейбович (Ельевич, Елаевич)
Рождение ребёнка
14.12.1919
Дочь: Симина Сарра Борисовна
Отец ребёнка: Симин Борис (Бэрко, Бер) Лейбович (Ельевич, Елаевич)
Смерть
Неизвестно