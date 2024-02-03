Тюменцева (Шухшина) Агафья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменцева (Шухшина) Агафья Спиридоновна

Место рождения

Юшково, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юшково, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
21.01.1841 ст.

Муж: Тюменцев Иван Иванович

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1654об запись №6 Жениху 19 лет, невесте - 21. Оба первым браком. Поручители: • по жениху - д. Карабальной крестьяне: — (отец или дядя) Иван Антипин Тюменцев — Гавр... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1841 ст.

Сын: Тюменцев Степан Иванович

Отец ребёнка: Тюменцев Иван Иванович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1649об запись №46
Смерть
Неизвестно

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