Тюменцева (Шухшина) Агафья Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1841 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1654об запись №6 Жениху 19 лет, невесте - 21. Оба первым браком. Поручители: • по жениху - д. Карабальной крестьяне: — (отец или дядя) Иван Антипин Тюменцев — Гавр... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1841 ст.
Отец ребёнка: Тюменцев Иван Иванович
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.96 л.1649об запись №46
Смерть
Неизвестно