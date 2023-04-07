Торопов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоропов Евгений

Торопов Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Торопова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Евгеньевна

Мать ребёнка: Торопова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торопов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Торопова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торопов Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Торопова Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область
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