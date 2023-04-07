Торопов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Торопова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Евгеньевна
Мать ребёнка: Торопова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торопов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Торопова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торопов Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Торопова Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область